未經授權播送熱門韓劇 歐酷網路2高層起訴

歐酷網路創辦人劉于遜、執行長翁瑞廷庭訊時承認未經授權，台北地檢署考量雙方無法達成和解，今天依違反著作權法將2人起訴。（資料照）

2018-09-20 17:14

〔記者錢利忠／台北報導〕片商科科電速公司（KKTV）代理韓劇「W-兩個世界」、「任意依戀」，在網路上引起熱烈討論，後來歐酷網路旗下CHOCO TV推出的APP「電視連續劇」也跟播這兩部韓劇，而被KKTV控告違反著作權法；歐酷網路創辦人劉于遜、執行長翁瑞廷庭訊時承認未經授權，台北地檢署考量雙方無法達成和解，今天依違反著作權法將2人起訴。

CHOCO TV是歐酷網路（CHOCOLABS）旗下的台灣原生行動串流影音平台，該公司於2015年間，與國內外各大電視台及製作公司合作自製戲劇內容，並以「新媒體・新世代・台灣戲劇新力量」為號召，創業4年曾有27支APP拿下排行榜冠軍。

檢方調查，前年8月，KKTV指控劉于遜、翁瑞廷2人，涉嫌在未經授權的情況下，利用APP「電視連續劇」等載具，公開播放「W-兩個世界」、「任意依戀」2部韓劇，侵害KKTV的公開播送權。

2人雖承認犯行，且全案已移付調解，但雙方協商2年多，就和解金的部分仍無共識，檢方考量雙方無法達成和解，所以將2人起訴。