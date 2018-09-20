用兒監護權誘前妻赴泰運毒 葉明潭判無期定讞

最高法院今依共同運輸一級毒品罪，判葉明潭無期徒刑定讞。（資料照）

2018-09-20 16:35

〔記者張文川／台北報導〕跨國毒販葉明潭，20年前利用前妻愛子心切的弱點，聲稱要將兒子的監護權讓給她，誘使前妻答應幫她運毒，在她大腿綁4塊海洛因磚和一包安毒，從泰國搭機回台闖關，但失敗被攔獲；最高法院今依共同運輸一級毒品罪，判葉男無期徒刑定讞。

葉男的謝姓前妻，早已被依同樣罪名判刑12年定讞，已服刑完畢出獄；而葉男則是在泰國販毒失風被逮，遭判刑17年，2年前服刑期滿回台後，隨即被警方逮捕，才會在事發後20年才判刑定讞。

桃園地院一審、高等法院二審、更一審都將他判處無期徒刑，最高法院認為更一審的證據採認、事實認定、量刑理由都已交代清楚，駁回葉男上訴確定。

判決指出，葉明潭與謝姓前妻於1998年4月離婚，2人所生的兒子監護權歸葉男，葉男為了順利從泰國運毒入台，又怕自己曾因毒品入獄8年的前科，在機場恐怕過不了關，起意慫恿沒有前科的前妻幫他運毒，向前妻說，願意讓出當時僅3歲的兒子監護權，交給她扶養照顧，謝女基於母性，決定鋌而走險，答應前夫提出的條件。

1998年5月，葉男先赴泰國安排購毒，5天後謝女飛往泰國會合，兩人刻意錯開出境時間，4天後一起赴曼谷的汽車旅館，葉男將4塊淨重共1125公克的雙獅地球牌海洛因磚，和一包37公克的安非他命，用緊縮繃帶綁在謝女的左右大腿後側，交代她回台後把毒品藏在家裡，等他過2、3天再回家處理。

不過，謝女在桃園機場入關時，因走路姿勢怪異，無法通過航警法眼，當場被攔查起獲大批毒品，謝女供出是受前夫指使運毒。

判決指出，葉男為牟暴利，利用前妻愛子心切的弱點，誘使謝女同意聽從他安排，運送毒品回台，一旦流入市面，將危害國人健康、敗壞社會治安，葉男到案後後矢口否認犯罪，毫無悔意，重判無期徒刑、褫奪公權終身定讞。

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