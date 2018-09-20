花蓮賑災款遭質疑 張安樂：政治案件用法律手段完成

2018-09-20 16:40

〔記者謝君臨／台北報導〕中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂，被控違反政治獻金法等罪，今天再度到台北地檢署應訊，庭訊時間歷時約3小時，張安樂獲請回，他受訪時說，檢察官主要問他，「錢從哪裡來？是否透過地下匯兌」，想用銀行法來辦他組織犯罪，但花了一年時間都無法證明，張安樂說：「這是政治案件用法律的手段來完成」，他坦蕩蕩。

今天中午12點半左右，張安樂結束北檢庭訊，面對媒體詢問，他說，檢察官問我「錢的事」，質疑錢怎麼從中國來到台灣？最先檢方想給他「戴帽子」，說是組織犯罪，現在想用銀行法，上面給檢察官壓力，一定要用組織犯罪來辦他們，但檢方花了一年時間，仍無法證明他們有任何組織犯罪的行為。

張安樂說，檢察官今天仍舊問他花蓮賑災的事情，連他用銀聯卡的刷卡單都拿出來，他反問：「我在中國賺錢拿來台灣用，這有錯嗎？」再無限上綱說是銀行法，很清楚這是政治事件，是「政治案件用法律的手段來完成，我們坦蕩蕩」，他捐錢對象有的是朋友，有的是認同理念，有的是弱勢，沒A別人的錢。

記者提問，半島電視台報導，中國政府疑透過台商捐款，把相關資金流向在台統派團體，且張安樂疑似利用組織漂白；他回稱，如果有江湖兄弟背景，所謂的漂白，在台灣能安身立命，基本上都會加入民進黨與政客掛勾，大家一起賺黑錢，出事還有保護，如果加入已成執政黨目標的統促黨，這不是自找麻煩嗎？

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