水泥樁從天而降！ 砸中兩部車、幸無人受傷！

水泥樁竟從天而降！砸中兩部汽車，幸無人受傷！工程師大嘆實在有夠衰！（記者洪美秀翻攝）

2018-09-20 15:17

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市新莊火車站橋下便道18日傳出1起驚悚車禍，一塊長約50公分的水泥樁疑似從橋上掉落，就恰巧砸中2部轎車，水泥樁還穿過其中1台車的前擋玻璃，插入副駕駛座，嚇得駕駛驚慌失措，還好當時副駕駛座沒有坐人，要不然天上掉下的「水泥樁」，後果難想像。

有網友在《新竹爆料公社》PO文表示，邱姓工程師18日晚間8點半開車行經新莊車站橋下便道，要往公道五路一段方向行駛，突然上方飛落一塊水泥樁，就剛好筆直的從副駕駛座前擋玻璃「插入」，汽車前擋玻璃跟著碎裂，玻璃碎片飛散在車內，嚇得急忙煞車，還好沒有車子追撞上來。

同樣，另一部汽車也疑似遭水泥塊砸中擋風玻璃，造成蜘蛛狀裂痕，但幸好人都沒受傷，警方調查發現，這種水泥樁從天而降的情形，實在罕見，邱姓工程師也向警方表示，從未遇過類似情形，根本不知道這根「水泥樁」從何處掉下來，本想自認倒楣修車了事，但擔心還有人會受害，才決定報警處理。

此外，楊男並也將車禍照片PO網，強調幸好當時車上沒坐其他乘客。網友看了也驚呆，留言說：「好恐怖」、「申請國賠吧！」、「每天上班都走那，以後不敢走了」、「如果是擊中摩托車，就晚7天了欸」，也有人為他壓驚「大難不死，必有後福」。

出事地點位在台鐵內灣支線橋下的便道，當地是為紓解竹北市往竹科交通壅塞而興建的捷徑，由新竹市府協調台鐵局，再由光埔重劃會編列1600萬元闢建，總長625公尺、寬8公尺，4年前啟用，每天的交通流量不少。

警方調查表示，已調閱附近監視器畫面，釐清相關責任歸屬，若水泥樁確實是從橋墩掉落，將與相關權責單位釐清狀況。

水泥樁竟從天而降！砸中兩部汽車，幸無人受傷！工程師大嘆實在有夠衰！（記者洪美秀翻攝）