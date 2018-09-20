竹市救護車全來自民間捐贈，今再獲捐4輛全新救護車！

新竹市政府消防局再獲捐4輛全新救護車，總價達1148萬元，轄內26部救護車全來自民間企業捐贈。（記者洪美秀攝）

2018-09-20 15:24

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市消防局轄內10個分隊的26輛救護車全來自民間或企業捐贈，今天再獲4名善心民眾捐贈4輛全新救護車，總價達1148萬元，新竹市副市長沈慧虹說，政府力量有限，民間力量無窮，因有熱心助人的市民朋友，竹市才會越來越幸福。

沈慧虹也授予林勝男、陳勝標、黃達聰及歐吳尾女士的代表人中山里長郭瑞誠感謝牌，並進行救護車鳴笛啟用儀式，象徵四輛救護車將加入救災救護行列，保障市民的生命安全，發揮救護功能，所有救護車都配有各種急救和救護工具，每台救護車改裝造價近三百萬元。

沈慧虹說，每位捐贈者都是有故事、有溫度的人，像林勝男的子女創業有成，秉持「取之於社會，用之於社會」精神來回饋社會；另陳勝標則捐救護車，作為母親的生日禮物；黃達聰先生為完成父親遺願，主動連絡消防局表達希望能回饋鄉里、發揮救人精神；而行善不欲人知的90歲阿嬤歐吳尾更是堅持要捐贈，還說「不捐就不看醫生」，這樣無私的愛心，讓竹市成為最幸福及最溫暖的城市。

消防局長李世恭說，竹市消防局救護車長期都是民間人士及企業所捐贈，目前26部救護車，都來自民間，感謝過去許多捐贈者，願意捐獻各種新式車輛裝備器材，發揮救護功能，像民眾捐贈的12導程心電圖機，經平時訓練及教官群指導，使用迄今已有3位市民成功被救援，希望善用捐贈器材及消防車和救護車保障市民安全及降低傷害。