破除「一邊吃鮑魚，一邊吃稀飯」流言 2警友會等了8年終於合併

2018-09-20 14:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中縣市在民國一百年合併升格，但原台中縣、市警友會卻未整合各自成立，外界甚至曾出現「一邊吃鮑魚，一邊吃稀飯」要怎麼合併的流言，經過八年磨合今年終於出現契機，雙方決定合併成為「大台中警察之友會」並在今天舉行首屆大會，首任理事長賴文玉說，將加強關懷六千多位官警，誓為警察後盾。

事實上，台中縣市合併後，許多原屬台中縣、市的民間團體因經費、人員編制或是理念等問題無法合併，警友會同樣面臨這樣的問題，在行政體系合併後，原台中市成立台中市警察之友會，原台中縣則為台中市警察之友總會各自運作，外界對於兩個警友會遲遲未能合併也是看的滿頭霧水。

期間甚至因縣市民情風俗不同及幅員大小等狀況，光是經費差距就出現「一邊吃鮑魚，一邊吃稀飯」要怎麼合併的流言，連市長林佳龍都相當關切合併事宜，經過八年磨合並在賴文玉、湯文萬兩位理事長的努力奔走促成下，雙方達成都是替警察服務，應統一窗口的共識下，在今年四月的總會理監事會議中終於拍板定案。

會中決定合併成為「大台中警察之友會」，並決議由目前擔任鞋業企業公司負責人，事業有成且積極熱心公益的賴文玉出任首屆理事長。

該會今天趁著中秋節前舉辦首屆會員代表大會及理監事感恩餐會，賴文玉表示，感謝總會湯理事長的謙讓，上任後將秉持「取之社會、回饋社會」理念，獻身警察服務志業，絕對會做警察最堅實的靠山，誓以洪荒之力力挺到底。