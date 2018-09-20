美籍性侵犯曾入住文華東方飯店 在台行蹤不明

3D列印手槍發明人威爾森（Cody Wilson），涉嫌性侵一名16歲少女，遭到美國警方通緝，而警方調查發現，威爾森最後一個停留位置是台灣台北，曾入住文華東方飯店，但已在7日退房，目前行蹤不明。（法新社資料照）

2018-09-20 14:58

〔記者劉慶侯／台北報導〕3D手槍列印發明人威爾森被控性侵事件，移民署證實對方已於9月6日入境，入住文華東方飯店，但已在7日退房，目前行蹤不明，移民署無法掌握最新狀況。

移民署人員今日上午前往文華東方飯店調閱相關資料，只能初步確認對方應該尚未離境，移民署現已啟動防範及關懷機制。若美方有提出司法互助請求，將由刑事局及移民署持續追查，防範對方潛逃出境。

移民署表示，威爾森被控性侵潛往台灣一事，美方是依據梅根法案規定，主動通報我方有關美國籍性侵害前科犯來台訊息。移民署接獲通報後，旋即啟動防範及關懷機制，進行對象管控防制。

移民署表示，威爾森已由美國法院在日前發布通緝令，美方相關部門今日才轉知移民署；移民署將會同刑事局國際科共同追蹤中。

美國德州3D列印手槍發明人威爾森（Cody Wilson），所發明的3D列印手槍藍圖可以讓重罪犯和恐怖分子輕易取得列印無法追蹤的塑膠手槍，一度引起州政府控告，更遭美國國務院違反武器出口要求下架販售，美國現有19州公告禁止販售，是名爭議性人物。

威爾森是涉嫌與一名16歲少女進行援交，事後付給少女500美元（折合約新台幣1萬5000元）。美警方準備以性侵罪名進行查緝時，威爾森便潛逃出境，美警方調查發現，威爾森出現於台北，目前正透過國際組織把他遣送回美國。