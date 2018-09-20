台東掩埋場連3次火警 起火點竟成羅生鬥

今年5月18日台東市建農里掩埋場發生火警，後來又連續兩次火燒，但消防局卻說不清起火點。（資料照）

2018-09-20 14:49

［記者黃明堂／台東報導］台東市建農里掩埋場5及6月在17天內3度火警，事隔4個月，消防局今天被縣議員追問，仍說查不出火災原因，連起火點也說不清。

縣議員洪宗楷指，掩埋場有市公所管理的尼伯特農業廢棄物堆置區，及縣環保局管理的回收塑膠封裝區，兩地相接，連起火點都無法釐清以追查責任歸屬！

5月18日、28日及6月3日，建農掩埋場發生3次火警，均悶燒多日，惡臭空污引發附近居民眾怒，環保局及市公所在6月初與里民召開協調會做出多項承諾，包括9月底前完成回收塑膠封裝，不過，環保局今天表示，因曾發生工安意外，工程已被勒令停工，9月底無法完工，復工計畫尚在審查中，無法確定何時復工及完工。

面對洪宗楷追問起火點，消防局長管建興說已完成火災調查報告，但據他所知，「查不出原因」，至於起火點，消防局答復說是「封裝場區」，但環保局副局長陳炳伸立刻打臉消防局說不是封裝場區，環保局長謝清泉也強調收到的火災報告裡寫的起火點並不是環保局負責的區域。

洪宗楷痛批，火災發生過了4個月，到現在光是起火點就問不出答案，根本是在打假球。