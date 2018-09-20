鐵耙弒母未遂還開瓦斯與警對峙 虐子重判18年

2018-09-20 15:26

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名何姓男子長期有酗酒、吸毒惡習，多次吸毒或酒後持棍、鐵耙毆打年近7旬的老母，法院發出保護令也沒用，今年1月間，何男又持鐵耙將老母打個半死，送醫才撿回一命，警方到場時，何男還開瓦斯，手持打火機企圖引爆，與警對峙，高雄地院一審將這名孽子依殺害直系血親尊親屬未遂罪，累犯，重判18年。可上訴。

判決指出，有吸毒與酗酒惡習的何姓男子，在2016年5月22日，在住處吸食強力膠後，手持菜刀揮舞向年近70歲的母親咆嘯；又於2017年1月31日，在住處持木棍毆打母親，致母親肋骨骨折、左上臂瘀血等傷害；同年6月7日，何男吸食強力膠後，手持鐵耙揚言殺害母親；2天後又作勢毆打母親，經高雄少年及家事法院於2017年8月8日核發保護令，禁止何男對母親實施身體、精神或經濟上之騷擾、脅迫或其他不法侵害，保護令有效期間為2年。

詎料，何男收到保護令後，根本不理會，今年1月27日上午11時許，因不詳原因與母親發生爭執，萌生殺意，手持鐵耙接連朝母親頭部、身體猛力揮擊2至3次，致何母頭部多處撕裂傷、腦出血、左顳刺傷併左顳骨骨折、全身多處刺傷傷口等傷害，何男見母親流血倒地後，竟將母親棄置該處，幸鄰居見狀報警處理，將何母送醫急救，才撿回一命，惟仍造成語言功能受損、右側肢體癱瘓等重傷害。

員警據報到場，何男竟將廚房瓦斯桶搬至門口，開啟漏逸大量瓦斯，手持打火機與員警對峙，遭員警藉詞接近，伺機逮捕送辦。