北市八德路旅館 傳男子疑燒炭輕生

2018-09-20 14:38
〔即時新聞／綜合報導〕台北市八德路四段巷子內一間旅館，今天稍早傳出一名年約33歲的男子疑似燒炭輕生。目前警方已在現場拉起封鎖線，並聯繫男子家屬前往協助調查。
《ETtoday新聞雲》報導，該名男子昨入住453巷內的旅館，但今天中午退房時，人卻未出現，工作人員隨即報警，並開門進房查看，驚見男子倒在廁所，且「有燒炭跡象」。
報導指出，警方獲報後趕抵處理，並聯繫男子家屬到場，幫忙釐清案情。至於詳細事發原因仍待進一步調查。
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〔即時新聞／綜合報導〕台北市八德路四段巷子內一間旅館，今天稍早傳出一名年約33歲的男子疑似燒炭輕生。目前警方已在現場拉起封鎖線，並聯繫男子家屬前往協助調查。
《ETtoday新聞雲》報導，該名男子昨入住453巷內的旅館，但今天中午退房時，人卻未出現，工作人員隨即報警，並開門進房查看，驚見男子倒在廁所，且「有燒炭跡象」。
報導指出，警方獲報後趕抵處理，並聯繫男子家屬到場，幫忙釐清案情。至於詳細事發原因仍待進一步調查。