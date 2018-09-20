社工給予家人的愛 帶毒品更生少年重返正途

2018-09-20 14:24

〔記者陳慰慈／新北報導〕台北少年觀護所今舉辦中秋懇親活動，邀請收容少年家屬入所，提前與收容少年團聚過中秋，曾受同儕影響吸食、販賣安非他命，二度進出少觀所的阿童（化名），也以過來人經驗告訴收容少年：「戒毒一點都不難」，並鼓勵收容少年遠離壞朋友，「環境可以改變一個人」，分享回歸正軌的踏實人生。

阿童父母是遊民，因無力撫養把他丟在龍山寺廟口，阿童從小在育幼院長大，升上高中時，因打架鬧事又在校內抽菸，被學校退學，那時阿童叛逆又渴望自由，搬離育幼院，開始打工養活自己，但阿童愛玩不愛上班，不僅失業還落得無家可歸，白天他與朋友聚在公園聊天打屁，晚上就睡在公園涼亭，過著跟父母一樣的遊民生活，最後只好去投靠阿嬤。

沒多久，阿童就因先前與朋友弄壞路邊汽車，被關進少觀所28天，出所後，他與在少觀所認識的壞朋友常相約吸食安非他命，阿嬤得知後，氣得將他趕出家門，「我跟阿嬤本來感情就不好，畢竟從小到大跟她相處時間不到兩個月」。

再度被親人拋棄，阿童自嘲：「早已沒感覺！」只好再度投靠朋友，因友人常吸安，他又開始接觸毒品，甚至幫忙運送毒品，結果又進了少觀所，那年阿童才17歲，「我18歲生日在少觀所過，體悟到自己無依無靠，往後的人生不能繼續再這樣荒度」。出所後，在社福團體利伯他茲教育機金會輔導協助下，阿童感受到自己不再只是一個人，社會上仍有許多人願意包容、接納他，給予他溫暖及歸屬感。

阿童決定改變、展開新人生，每天努力工作賺錢，日子過得充實快樂，放假就跟女友去戶外踏青，不再流連聲色場所，目前已有丙級廚師職照的他，計劃22歲到中國闖蕩學習，25歲回台開一家自己的中餐廳，談及未來，阿童眼裡閃爍著熠熠光芒。而以阿童為故事主角拍攝的勵志影片，也獲頒震旦集團陳永泰公益信託主辦、聯合勸募協會協辦的「傳善獎」。

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