「櫻花專員」裝闊佬公園行騙 老少通吃半月至少得逞4起

警方過濾監視器鎖定特癥明顯的林男。（記者許國楨翻攝）

2018-09-20 13:32

〔記者許國楨／台中報導〕林姓男子原本在電子遊藝場當製造熱場假像的偽客，也就是俗稱的「櫻花專員」，這幾年遊藝場受到網路簽注沖擊生意大不如前也沒了工作，開始假份闊佬佯裝是生意人在台中公園行騙，針對落單民眾以投資金飾買賣獲利豐厚為由詐財，光半月來起碼犯案4起得手3萬元，前天打算故技重施被早已鎖定的警方當場逮捕。

台中市第二分局公園派出所最近陸續接獲民眾報案，指在公園散步時遇到一名穿著襯衫的中年男子搭訕，對方自稱是生意人手戴勞力士金錶及大鑽戒，看起來就像是闊佬因此失去戒心，對方接著以投資黃金或鑽石低價買進，高價賣出的獲利豐厚遊說入股，沒想到竟是心懷不軌的詐騙份子。

對方接著藉故帶被害人至五權路中央市場談生意，再收取投資資金，待被害人交付後便藉口上樓再從別的出口離開，被害人事後撥打電話皆轉入語音信箱，這才驚覺遭到詐騙，警方調閱監視器搜查，透過影像比對發現騙徒是有詐欺及竊盜等刑案紀錄的61歲林姓男子。

由於他經常在公園遊蕩且曾被警方盤查過，特癥非常明顯，警方前晚發現正在尋找目標打算故技重施的林男逮人，初步清查林男投資生意經說得頭頭是道，讓被害人以為有利可圖，短短半個月就以三寸不爛之舌騙了4名年紀最小22歲，最大74歲，其中還有兩名越籍外配的被害人，得手3萬元。

林男供稱，原本在電子遊藝場當製造熱場假像的偽客，也就是俗稱的「櫻花專員」，這幾年遊藝場受到網路簽注沖擊生意大不如前也沒了工作，才會以此手法行騙，警方懷疑還有其他被害人受騙，訊後先將全案依詐欺罪嫌送辦並呼籲指認。