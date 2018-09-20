車手遇警盤查太緊張 交易失敗露了餡！

2018-09-20 13:30

〔記者黃建華／高雄報導〕郭姓詐欺集團車手在六合二路郵局提領詐騙款項時，因太緊張，數次交易失敗，倒楣遇警盤查，被發現手中有交易失敗明細表，又交代不出提款卡持有人身分資訊，自知法網難逃，當場坦承他是詐欺車手被逮。

新興警分局前金分駐所便衣巡邏同仁近日針對轄內詐騙車手提領「熱點」加強埋伏守望，在前金區六合二路郵局前發現一名男子戴口罩在自動提款機操作完畢後，便走向一旁徘徊觀望，有其他民眾走過時，神色慌張，遮遮掩掩，便衣員警因此上前表明身分盤查。

盤查過程中，口罩男全身顫抖，警方眼尖發現男子手中有兩張「交易失敗」的交易明細紙，進一步詢問下，男子也無法清楚說明明細表上的帳號資訊，警方又於男子身上查獲10張提款卡，男子當場向警方坦承上述卡片均非他所有，並坦承他就是詐欺車手，當場被逮。

警方調查，郭姓男子（20歲，無前科）在提款機提領詐騙款項時，一時心虛緊張，導致幾次的交易均失敗，正準備換一台提款機提領時，倒楣被警方盤查，逮個正著。

經深入調查，郭嫌前後於前金區及新興區等銀行自動提款機提領22次，共提領新台幣32萬9880元。

警方事後在郭嫌住處查扣銀行存摺共15本及提款卡共4張，將郭嫌依涉嫌詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

前金分駐所所長黃明泰呼籲，斬「手」行動全民一起來，高雄市警方也提供民眾協助攔阻詐騙獎勵金，民眾檢舉詐欺車手獎金最高2萬元，而警方也會針對提領熱點加強盤查，守護市民財產安全。

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