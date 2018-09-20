落跑山友有「 前科 」 投縣議員建議縣府應修法加重處罰

2018-09-20 11:47

〔記者張協昇／南投報導〕葉姓山友獨攀中央山脈南三段求救落跑，引發各界撻伐，南投消防局發現他早在2014年即曾因攀登南三段可樂可樂安山腳踝扭傷，出動直升機救援。對此，南投縣議員張志銘表示，葉姓山友喜歡爬山，卻一再受傷請求直升機及大批消防人力救援，耗費了龐大的救災資源，卻要廣大納稅人埋單，建議縣府考慮修改登山自治條例，對於類似有「前科」的登山客，應加重處罰。

根據南投縣消防局資料，2014年葉男曾申請攀爬中央山脈南三段，6月4日從花蓮縣瑞穗登山，預計6月15日從南投縣郡大林道下山，但在6月10日自己打電話求救，聲稱在可樂可樂安山扭傷腳踝、腿腫脹無法行走。

消防局獲報後，派遣消防人員上山救援，同時聯繫空軍救護隊出動海鷗直升機馳援，海鷗共出動3架次，於第3次成功將葉男吊掛下山送往台南奇美醫院。

張志銘表示，葉姓山友2014攀登南三段時或許真因腳踝扭傷走不動，才動用直升救援，但既然愛爬山就應有足夠體力並做好各項防護訓練措施，確保自己儘量不受傷，否則動不動就受傷，不管是不是故意，都得耗費龐大救災資源，基於使用者付費原則，建議縣府應思考修改登山自治條例，對於類似有「前科」的登山客加重處罰，並追討先前救援費用，讓登山客懂得珍惜救災資源。