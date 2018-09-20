誣指懷疑偷竊 火爆女將身障好友推入溪中溺斃

2018-09-20 11:18

［記者楊政郡／台中報導］台中太平頭汴坑溪上游的北田大橋下河床，5月間發現一具男屍，查出是輕度身心障礙的王男，遭友人劉女在他濫醉後推入溪中，不顧其死活，劉女坦承是因王男曾誣指她偷錢，懷恨在心，曾經毆打王男還不夠洩恨，最後釀下大錯，檢方依殺人罪起訴。

今年5月4日清晨近8點，太平區洪姓民眾發現有人趴在河床上疑似溺斃而報案，消防人員趕到現場將他撈起，發現是一名男性已明顯死亡，身上並無證件，只有一支三星手機，無明顯外傷，警方朝意外或是輕生調查。

沒想到峰迴路轉，警方調閱附近路口監視器發現，2天前（即王男失蹤日5月2日），約中午12時許劉女騎機車搭在死者王男經過北田大橋，這是王男生前最後身影，王的哥哥指認出騎機車載弟弟的就是同為原住民的劉女，弟弟失蹤後，劉女神情有異，還說夢到死者淚流滿面在喊「很冷」，而劉女在台中市立殯儀館守靈，警方到殯儀館將劉女逮捕到案，一開始劉女還否認，後來拿出監視器畫面，及王男長兄的指認，劉女坦承犯行，說出原由。

檢警查出，5月2日當天劉女在太平區成功路租住處，主動邀王男及其兩個兄長一起喝酒（租住在同一屋不同房），喝到中午時分，王男2個長兄不勝酒力先走，劉女藉口天氣炎熱，邀王男到溪水邊戲水，騎上房東機車，搭載王男前去。

王男已爛醉，且因身心障礙行動不便，到溪邊由劉女攙扶才走到橋下水邊，而劉女因王男曾誣指自己偷別人的金錢，事後證明是誣指，劉女曾毆打王男洩恨，但顯然還不能洩恨，2人到溪邊後，劉女不顧王男是否會游泳，酒後是否還能自救，將王男推入溪中，見王男沉入水中後自行離開，4日清晨王男屍體被民眾發現報案，陸續查出上情。