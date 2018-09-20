債務糾紛債主慘遭圍毆砍殺 警3小時逮16惡煞

2018-09-20 10:58

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區建安街一處公園，昨日深夜驚傳砍人案，26歲蔡姓債主與欠錢的21歲丁女相約償還債務，孰料，丁女竟找來同夥埋伏，蔡男寡不敵眾，背部慘遭砍2刀，後腦勺也遭球棒重擊，不支倒地，警方獲報後迅速趕抵現場逮捕其中14人，緊急將蔡男送醫急救，其目前仍在加護病房內觀察，警方事後循線追蹤，今日凌晨又逮捕22歲黃姓主嫌與23歲林男，不到3小時逮捕所有涉案人。

警方調查，事件起因為丁女在本月初向蔡男借貸6萬5千元，但2人日前又因還款問題在電話中爆發激烈口角，丁女不甘遭嗆，將此事告知黃姓男友人；昨晚11時許，丁女佯裝要還錢，將蔡男騙至新莊的後港公園，私底下卻找來黃男在內等15名友人助陣。

警方表示，當時蔡男獨自赴會，未料才剛下車沒多久就遭對方團團包圍，其中黃男西瓜刀朝著蔡男背部猛砍2刀，一旁的林男見狀也立即持鋁製球棒重擊蔡男後腦，高男則是持熱熔膠條不斷地揮打，蔡男最終不支倒地，轄區警方獲報後火速趕抵，逮捕其中14人，其中黃、林2人雖一度逃離現場，但警方也在今日凌晨循線將2人逮捕到案。

偵訊時黃嫌坦承犯行，供稱為了幫朋友出氣，才會找來大批同夥埋伏，警方訊後先依殺人未遂、聚眾鬥毆等罪嫌將16人移送法辦，另被害的蔡男目前仍在加護病房觀察，詳細案情仍待其病情穩定後進一步偵訊才可釐清。