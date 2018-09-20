「拐個彎」罵人畜牲 公然侮辱判罰金8000元

2018-09-20 10:11

［記者楊政郡／台中報導］台中市太平區張姓男子，今年4月某日在大馬路上與鄰居黃姓男子「阿松」（化名）因細故吵架，張男轉過頭去對妻子說「不要再跟畜生講話」，但聲音不小還是被黃男聽到，且是在大馬路上，黃男不認為他有錯，法官認為拐個彎罵人，還是罵人，判罰金8千元。

判決書指出，張男與「阿松」是鄰居，2018年4月20日晚上約9時，在太平區某巷道前馬路上之公眾得出入公共空間，與「阿松」因細故起口角， 張男公然以「畜生」（台語）、「不要再跟畜生講話」等言詞辱罵「阿松」，貶損「阿松」名譽及社會評價。

張男辯稱不承認有罵「畜牲」，但他承認和告訴人吵架後，有對太太說「不要再跟畜牲講話」，等於間接承認這句話是在罵告訴人，如果法律認為他有錯，他就是有錯等語。

在偵查中，檢察官問張男，你有無和「阿松」爭吵後，對你太太說：『不要再跟

畜牲講話』？張男答有。

檢方再問，你辱罵告訴人的地點是否在公開場所？張男答是，是我家前面的大馬路。但不承認犯罪，仍強調是對著自己太太在講話，又不是對著「阿松」在講話。

法官解釋說，「畜牲」、「不要再跟畜牲講話」，依照一般社會通念，具有輕蔑、嘲諷、貶抑他人人格，是負面評價的言詞，足使他人感受到難堪或不快，屬侮辱言詞，被告在大馬路上罵，不論被告是當面對著告訴人罵，或是「拐個彎」以對其太太講等言詞方式，均構成刑法公然侮辱罪。