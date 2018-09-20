易服社會勞動施行9年 13.7萬名微罪犯免關

2018-09-20 09:57

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部2009年推動易服社會勞動制度，讓犯下微罪者利用提供無償、具有公益性質的勞動服務，換取免入獄，至今已有13.7萬人受惠，這些人除了從勞動中獲得社區居民肯定，也建立正面的價值認同。

法務部保護司羅榮乾指出，9年來超過13.7萬微罪者參與社會勞動服務，出動500多萬人次，總執行時數高達3800萬個小時，若以最低時薪計算，這些人創造出42億元以上的產值，同時，因為他們不用入監服刑，減少了國家4.4億元的矯正支出成本，等同創造國家、社會、社會勞動三方皆贏的局面。

彰化一名李姓男子，因酒駕被判刑2個月，聲請易服社會勞動後，赴和美鎮面前社區發展協會「種菜」，不只消除鮪魚肚，也改變日夜顛倒作息，等到372各勞動小時結束後，他還是繼續到社區種菜，成為志工。

屏東一名男子阿坤也因酒駕被判刑，聲請易服社會勞動，到萬巒鄉泗溝社區協助剪髮，「義剪」出了心得，還去考丙級美髮證照，此外，他不但剪髮，還割草、鋸樹，從中獲得成就感，也讓社區督導非常滿意。

保護司指出，易服社會勞動者不見得要有專長，但執行機構與運用單位若能善加運用他們，收穫往往比預期的多，期許執行機構付出關懷與肯定，勞動人能更生自立，順利復歸社會，創造多贏局面。