9/19 大福彩、雙贏彩及今彩539 頭獎全摃龜！

2018-09-19 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月19日）開獎的第107000075期大福彩、第107000129期雙贏彩及第107000225期今彩539，頭獎均摃龜。

第107000075期大福彩中獎號碼為「06、09、18、19、23、27、36，特別號：34」，頭獎、貳獎均摃龜；參獎共62注中獎，每注可得4000元；肆獎共973注中獎，每注可得400元；普獎共6907注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共6注中獎，每注可得10萬元。

第107000129期雙贏彩中獎號碼為「01、04、06、07、08、09、13、15、19、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共18注中獎，每注可得10萬元；參獎共561注中獎，每注可得500元；肆獎共6700注中獎，每注可得100元。

第107000225期今彩539中獎號碼為「01、04、24、26、32」，頭獎摃龜；貳獎共115注中獎，每注可得2萬元；參獎共4607注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬5058注中獎，每注可得50元。

第107000225期39樂合彩中獎號碼為「01、04、24、26、32」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共87注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4015注中獎，每注可得1125元。

第107000225期3星彩中獎號碼為「583」，正彩共25注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000225期4星彩中獎號碼為「5144」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」