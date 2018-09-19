網購中古轎跑車受騙 男付2次訂金一場空

2018-09-19 22:43

〔記者楊國文／台北報導〕黃姓男子在知名中古車交易網宣稱販賣中古車，再對王姓男子佯稱有管道代他以低價標下LEXUS牌的轎跑車，騙得王男匯2萬元訂金給他，卻遲未替王男尋車、標購車輛，又拒不退還2萬元，王男憤怒提告。高等法院考量黃男已返還犯罪所得2萬元，今依詐欺罪判他4月徒刑，可易科12萬元罰金定讞。

判決指出，黃男3年前在知名中古車交易網網站開設販賣中古車的訊息，王男發現後，連繫黃男表示，打算購買LEXUS牌的紅色轎跑車，黃男明知並無該車型和款式的轎跑車得以出售，仍佯稱可代他以95萬元的低價向車行標到該型式車輛，但王男須先付8000元訂金，王男喜出望外，立即託友人先匯8000元給黃男。

隔天，黃男又向王男佯稱，沒有標到該車輛，但找到另一台更便宜的同款車輛，但王男必須再付訂金12000元，以便於他開車北上讓王男看車。王男不疑有他，又匯12000元給黃男。

黃男因一直沒有消息，王男好不容易找到他，並相約看車。不過，黃男又以車輛的電瓶發不動，或以底盤三角架有問題，都未將開車給王男看車，但允諾如果找不到車，可以退還訂金。

不過，黃男自此失去聯繫，避不見面，王男才知受騙提告。黃男否認詐欺，辯稱有幫王男找車，第一筆8000元是要跟車行留車之用，第二筆收12000元，是因為第一部車輛王男不要，因此第二部車輛收12000元，對他比較有保障，但第二部車也沒有成交，是因為告訴人也不滿意，他先後幫王男找了3、4部車輛。

但高等法院審理時，要求黃男提出向那些車行看車、標車等過程，黃男卻無法提出任何代王男找車、標車、或購車等資料，認定黃男所為是用來詐騙王男匯款的詐術。