醫師被控游泳摸人妻玉臀 反要對方道歉的原因是…

2018-09-19 21:56

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地區一名醫師去年11月在健身中心泳池游泳時，遭人妻指控伸狼爪，在水中她摸屁屁，甚至推她屁股，揪夫找對方理論，但醫生堅不認錯，甚至要人妻道歉，她怒控性騷擾。檢方調閱監視器畫面及相關證詞，認定醫生涉嫌重大，依違反性騷擾防治法提起公訴。

據了解，這名曾犯詐領健保費的紀姓醫生，去年11月間到竹北一家健身俱樂部游泳池游泳，剛好與身材婀娜多姿、穿著養眼泳裝的人妻同一水道。

以蛙式游泳的紀男與游自由式的人妻在同水道迎面游泳，紀男被控趁人妻游過去之際，突然以左手摸左臀，還推她屁股一下，人妻嚇得在水中站起來，轉頭目視紀男游過去，她不甘受辱，找紀男理論，但紀男不理會，逕自往前游泳離去。

人妻向俱樂部林姓經理反映遭摸屁股，還揪丈夫找紀男理論，紀男不認為自己犯錯，人妻怒而報警處理。

紀男向檢警供稱，他確實在中間水道以蛙式游泳時有碰撞到對方，但沒性騷擾意圖。被害人妻則說，只要紀男捐錢給公庫，就願意撤告，但紀男不但拒絕道歉，甚至要求人妻道歉，執意由法院論斷。

檢方勘驗現場監視器畫面，認定紀男確有碰觸到女方身體，且被告若不小心碰到對方，理應會暫停游泳，或向對方致意，但紀男並未停止，仍繼續游過去，甚至被害女子及先生過去理論時，仍不認錯，與常理不符，況性騷擾最主要是以被害人的感覺為主，而非只有是否足以引起性慾，因此認定紀男涉違反性騷擾防治法，依法提起公訴。