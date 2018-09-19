盜刷、盜領室友存款詐389萬 男酒店消費當大爺

2018-09-19 20:05

〔記者陳慰慈／新北報導〕37歲男子管姓男子涉嫌盜刷友人信用卡，到酒店消費當大爺，又聲稱是資訊公司老闆，游說友人及員工投資公司，還盜領室友存款236萬4千元，短短半年詐得389萬餘元，新北地檢署今依偽造文書、詐欺取財、竊盜等罪嫌起訴管男。

起訴指出，前年3月，管男慫恿王姓女友人投資其開設的資訊公司，王女心動拿出81萬9100元投資，管男食髓知味，還趁王女不注意，偷走她兩張信用卡盜刷13萬9312元；前年4月、6月，又向聘雇的孫姓業務、謝姓會計及謊稱公司貨款不足，請員工幫忙代墊，或入股公司，詐得31萬3612元，又游說段姓友人投資5萬元。

此外，管男還將歪腦筋到動古姓室友身上，大前年10月，偷走對方存摺及印鑑，前後共領走古女236萬4000元；去年5月，管男並趁徐姓友人造訪其住處上廁所時，偷走徐男2張信用卡，再至酒店、通訊行、機車行狂刷卡20萬7016元，被害人事後察覺被騙，怒對管男提告。

庭訊時，管男否認犯行，表示均經過告訴人同意才刷卡，但承認盜領古女236萬元存款，辯稱都用於買貨及設備。

每次開庭，管男都展現有意與告訴人和解，會賠償告訴人，但下次開庭卻缺席，屢試不爽，檢方前後共對他發布3次通緝，認為他虛與委蛇，今將他起訴。