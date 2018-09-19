統促黨被控違反政治獻金法 北檢明傳張安樂出庭

2018-09-19 19:24

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦中華統一促進黨被控違反政治獻金法等案，認為統促黨於花蓮大地震後，發放的千萬賑災款項來源有疑，繼8月發動搜索、約談行動，並將統促黨總裁張安樂及其子張瑋、媳婦限制出境後請回，明天上午9點半將再度傳喚張安樂出庭應訊，全案不排除於近期偵結。

今年2月，花蓮發生規模6.0強震，造成多人死傷，同月17日，統促黨在張安樂帶領下前往花蓮發放千份紅包，每份紅包內有1萬元現金，耗資1000萬元；當時曾傳出這份大禮是中國政府出資，委由張安樂致贈給災民。

張安樂日前受訪承認，檢方有針對花蓮賑災一事進行訊問，包括資金來源、誰陪他去，紅包內的錢是誰裝的等問題，他說這些錢是他自掏腰包，盼能拋磚引玉，希望以後中國能直接救濟災民，增加民眾對中國的好感。張說，檢察官如果認為其中涉及不法，就針對他一人，將他起訴。

另對於民進黨立委陳其邁質疑，統促黨涉嫌利用韜略公司收受中國資金；張瑋說，韜略公司成立於1996年，在香港，其餘無法多說。

至於華夏大地旅行社遭搜索一事，張瑋承認他已涉嫌虛偽驗資，當初開公司時沒有錢，是跟朋友借，公司成立後他就把錢還給人家；張自承違反公司法，不過反以此為證說，如果他的背後有中資，何必向朋友借錢。