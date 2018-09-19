毒恩客延遲送醫身亡 餵符水酒女二審輕判

2018-09-19 20:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕侯姓男子與張姓酒店小姐上摩鐵以毒品「助性」，反導致歇斯底里翻滾，張女擔心吸毒曝光，不敢求助救護車，將隨身攜帶的平安符化成符水，口對口餵他「驅邪」，反延誤送醫不治，一審依過失致死罪判張女1年8月，上訴高雄高分院認為被告未棄恩客於不顧，今改判8月徒刑定讞。

判決書指出，張女原於「江詩丹頓（已歇業）」酒店上班，2014年9月間被侯姓恩客包出場，開車滑進汽車旅館性交易，侯男進房取出3包K他命與張女一起施用「助性」，再拿5包內含搖頭丸的咖啡包，2人各泡1包一飲而盡，便上床翻雲覆雨。

但侯男覺得咖啡數量不夠助興，讓張女再替他沖泡毒咖啡3包，侯喝後歇斯底里、胡言亂語、打滾搥牆，張女不敢通報消防局，怕轉報警方反被查辦吸毒，不敢把恩客送醫，只好通知黃姓酒店幹部協助，黃男將男客從浴室地板扶回床上，一起和張女壓制阻止其躁動。

張女見恩客症狀未好轉以為「中邪」，過了數小時，拿出她隨身攜帶的平安符，燒成灰摻入水中，再口對口餵給恩客喝下，不僅不見好轉，侯男反而全身癱軟、心跳變弱，由黃男開車將侯男送醫急救，但男客已回天乏術，最後因濫用藥物中毒死亡。

張女庭訊辯稱死者因女友結婚，新郎不是他而心情不好，她原以為恩客喝下毒咖啡包的動作，只是在發洩不滿情緒，不知喝毒品咖啡會致死，一審法官不採信，依過失致死罪判她1年8月徒刑，另依施用二級毒品罪判刑6月，可易科罰金18萬元。

被告上訴二審，高雄高分院撤銷原判，認為張女雖未立即將恩客送醫，但也未棄他不顧，雖然侯男最後送醫不治，但被告的行為，顯示有幫助死者的誠意，改判、輕判她8月徒刑，施用毒品部分則駁回上訴，全案定讞。

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