扯！4個月查獲712則「假新聞」 卓榮泰：已影響國安

行政院秘書長卓榮泰今指出，假新聞出現次數頻繁，平均1個月就有近180則，嚴重影響國家安定。（資料照）

2018-09-19 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕近日假新聞事件層出不窮，嚴重影響社會風氣，對此，行政院秘書長卓榮泰今（19）日表示，行政院自5月16日起便成立即時新聞專區，截至今天已查出712件假新聞、假消息，平均1個月就有近180則。

綜合媒體報導，卓榮泰表示，假新聞出現次數相當頻繁，從5月16日到今天，行政院成立的即時新聞專區已查獲712件，平均1個月就有180則，已造成社會不安、影響國家安定，行政部門將會跨其他部門，一同來因應防範。

卓榮泰指出，針對任何不實的假新聞，行政院會以最快速度澄清，並要求國家通訊傳播委員會（NCC），對廣電媒體查證的體系再加強，後續也要有不斷強化精進的作為，同時也盼媒體們能更加自律。

NCC也於18日澄清，現行廣播電視法或衛星廣播電視法，最早從105年就有規定，製播新聞違反事實查證原則，致損害公共利益，或妨害公共秩序者，最高可處新台幣200萬元。NCC表示，儘管假新聞目前仍非法定名詞，但如有影響相關權利，相關利害關係人或權利人應主動澄清或聲明，各機關也需依相關法令核處，避免錯誤的訊息經傳播後又擴大渲染。