撤銷校園之狼交保發回更裁 高院認為刪手機明顯滅證

2018-09-19 18:46

〔記者楊國文／台北報導〕北市男子李忠諺充當校園之狼，藉著送遊戲虛擬寶物為由，趁機將13歲男同學拖進廁所企圖性侵、落跑，台北地檢署以他涉犯加重強制性交未遂罪，且有逃亡、滅證之虞，向台北地院聲押，但法官裁定8萬元交保，檢方不服提起抗告；高等法院查出，李男涉犯重罪，案發後有刪除手機資料等減證行徑，也有串證、逃亡之虞，檢方抗告有理，今撤銷原裁定，發回北院更裁。不得抗告。

高院裁定指出，25歲的李男涉加重強制性交未遂罪，為最輕本刑7年以上的重罪，足認有畏罪潛逃、減證的高度可能。依調查事證也顯示，李男案發後關閉臉書、刪除手機內資料，以避免遭追緝及不利於己的證據遭查扣，已明顯有滅證嫌疑。此外，從其李男通聯紀錄發現，李男還有傳送猥褻照片給其他少年情事，可見對少年身心危害甚鉅。

高院也指出，李男至今否認犯行，與被害人、相關證人的證詞有極大歧異，加上李男涉犯重罪，檢方都有進一步追查以釐清案情的必要，為確保他勾串證人、或湮滅證據，及確保後續追訴能順利進行，北院僅給予交保的強制處分，「實非無疑」，因此將全案撤銷，發回北院更裁。

李男是透過網路認識一名國中生，藉著送遊戲虛擬寶物為由，上週六約男學生在西門町見面，之後又改在就讀的國中見面。兩人見面後，李男誆稱要去男廁外的飲水機裝水，要男學生陪他一起去，不料卻把男學生押進男廁，強逼男學生幫他口交，男學生大聲哭喊，有女學生聽聞跑去開門救出男學生，李男則趁隙逃跑。

檢警循線拘提李男，據悉，李男辯稱他才是受害人，是少年主動強脫他褲子要幫他口交，檢警懷疑是否另有被害人，已查扣李男手機等資料，檢方則以他涉犯加重強制性交未遂的重罪，又有滅證、逃亡之虞，將他聲押，但北院以8萬元讓他交保。