校園之狼交保抗告成功 北院今晚開庭重裁

2018-09-19 18:01

〔記者謝君臨／台北報導〕25歲男子李忠諺以贈送手機遊戲虛擬寶物為由，誘出12歲少年小帆（化名）到學校見面，不料李乘隙強拉小帆進廁所毆打逼迫口交，警方前晚逮捕李男，檢方複訊後聲請羈押，法官昨晚裁定8萬元交保，檢方提起即時抗告成功，高院已將全案發回，台北地院預計今晚再開庭審理，決定是否羈押李嫌。

檢警調查，李男日前透過手遊「全民槍戰」結識一名國中生，要該生介紹其他朋友給他認識，國中生介紹手遊同好小帆給李。李透過臉書加小帆為好友並跟他聊天，聊沒兩句就約見面，還問︰「你身材怎麼樣？」甚至詢問發育是否完全，同時要小帆拍露臉照，並一度想與小帆視訊。

李男約小帆在西門町碰面，小帆回說離家太遠，於是改約當天下午3點在小帆就讀的國中校園見面。小帆擔心與陌生人見面不妥，找同學小雨、小詩（均化名）結伴，要2人躲在不遠處觀察，並拿一把美工刀給小雨。

小帆與李約在學校司令台見面，小帆抵達後不見李，李這時傳訊息「我看到你了」，以「要去飲水機裝水」為由，將小帆誘去廁所旁，小帆一走過去，就被李強拉進廁所強吻及逼迫口交。

小帆不願，李出手毆打小帆手臂，連打10多下、打到小帆哭泣，小雨聞聲察看，發現露下體的李男竟對她露出「邪惡微笑」，還上前一把抓住她的手；小雨慌而不亂，立即拿出美工刀對著李男揮動比劃，李嚇得跑出廁所翻牆而出，搭計程車離去，兩名女同學就近通報學校內的老師。

檢警查出，李住在台北市忠孝東路，前晚到他工作的印刷店逮人。高中畢業後未再升學的李男，用本名、羅馬拼音及化名「張宇智」申請3個臉書帳號，故意用化名與小帆聯繫；警方還發現，李犯案前先到學校勘查地形，犯後關閉臉書帳號。李承認與小帆碰面，辯稱是小帆主動幫他口交；但小帆與目擊女同學指證歷歷，全案依強制性交罪偵辦。