汽車仲介賤賣「小牛」還債 判刑8月

2018-09-19 17:00

〔記者黃捷／台北報導〕仲介車輛買賣的顏姓男子，受客戶委託替藍寶堅尼跑車Gallardo LP560-4詢價，並告知底價應在500萬以上，顏男竟為了還債，偽造客戶簽名以400萬價格賤賣給債主。顏男挨告後雖承認犯行，但未與客戶達成和解，士林地院依業務侵占罪判刑8月，沒收犯罪所得400萬。

Gallardo LP560-4是藍寶堅尼2009年推出的車款，為2門2人座的跑車，擁有最大馬力560匹的V10引擎，從靜止加速到時速100公里只要3.7秒，極限時速上探325公里，新車價格近1500萬，也在義大利警方「服役」，曾被受封「世界最快的警車」。

判決指出，顏男因積欠某貿易公司張姓老闆51萬2000元，去年3月間受託為跑車詢價後，竟無視客戶要求底價500萬，以總價400萬與張男簽訂汽車買賣合約，當場交付車輛、鑰匙及行照等文件。

顏男不僅偽造客戶印章簽約，還交付先前留底的身份證影本，讓張男得以辦理過戶，張男則扣除欠款51萬2000元後，支付300萬現金、48萬8000元支票給顏男，客戶直到接獲監理所發送的過戶通知，才知道跑車被賤賣了。

法院審理時，檢察官認為跑車價值不只賤賣的400萬，建議應直接沒收跑車，或送第三方鑑定，重新計算顏男犯罪所得並沒收；但法官認為，張男是在不知情狀況下買車，400萬也不算離譜的價格，因此仍認定犯罪所得為400萬，依業務侵占罪判顏男8月徒刑，並沒收犯罪所得400萬元。