法院認定主管私下交易 改判證券公司不必連帶賠

2018-09-19 17:15

〔記者楊國文／台北報導〕日盛證券陳姓女業務副理，被控前年謊稱日盛證券代理銷售中華電信可轉換公司債，具無風險、獲利穩定等優點詐騙，一審判日盛證券須和陳女連帶賠償兩被害女客戶各750、570萬元，日盛證券不服上訴；高等法院認定，兩女客戶是和陳女私下進行場外交易行為，並非執行職務，和日盛證券無關，改判陳女個人須賠償兩女客戶各750、570萬元；可上訴。

陳姓、王姓女子指控，日盛證券宜蘭分公司陳姓業務副理，佯稱日盛證券代理中華電信可轉換公司債（簡稱中華電可轉債）已10多年，因她個人業務績效好，獲公司分配該債券銷售額度，可集資透過大戶名義下單購買該中華電可轉債，再利用「槓桿操作」、「套利」等方式投資獲利，無風險，保證3個月可獲利投資金額的百分之5，兩人誤信陳女謊話，自2013年10月起到2015年8月，分別被騙750萬、570萬元，要求日盛證券和陳女應連帶賠償其損失。

一審認定陳女是以擔任日盛證券業務副理職務施用詐術，且偽刻該公司印章，持以盜用而交付給原告兩人銷售憑證，和執行職務有關，判日盛證券應和陳女連帶賠償兩被害人各750萬、570萬元。陳女未上訴，但日盛不滿判決，上訴高等法院。

高院認定，依證券業相關規定，業務人員不得代客保管有價證券或款項，兩被害人竟在陳女要求下，將款項匯入陳女私人帳戶以購買中華電可轉債，足以認定兩被害人明知這是日盛證券禁止的場外交易行為，並非陳女執行職務的行為，和日盛無關，改判陳女個人須賠償兩女客戶各750、570萬元。