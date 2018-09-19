永和分屍主嫌OZ 法院裁定：羈押禁見

涉嫌犯下新北永和分屍案，綽號「OZ」的主嫌美籍刺青師Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生）。（資料照）

2018-09-19 15:11

〔記者王定傳／新北報導〕涉嫌犯下新北永和分屍案，綽號「OZ」的主嫌美籍刺青師Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生），潛逃菲律賓，刑事局前天派出5人將他押解回台，刑事局昨訊問做完筆錄後，晚間近7時許將他移送新北地檢署複訊，檢方訊後依涉犯殺人重罪，有逃亡事實及勾串證人之虞聲押禁見，新北地院今下午裁定收押禁見。

法官認為，孫武生雖否認犯罪，但依同案被告供述、監視器畫面等，足認他觸犯殺人罪，犯嫌重大，且他案發後飛往菲律賓，多次以手機搜尋由菲律賓偷渡至泰國方式，滯菲期間不斷變換住所，有逃亡事實，加上他對犯案經過，與同案被告所述有重大差異，有勾串共犯、湮滅罪證之虞，考量本案犯罪情節嚴重性，裁定羈押禁見。

OZ落網後，警方從他的手機發現，他曾多次上網找尋有關台灣「死刑執行狀況」，也知道最近才有人被槍斃。據悉，「OZ」警詢時否認犯行，僅坦承當晚與另名涉嫌人Bent、死者Ryan到案發現場喝酒、聊天、放煙火，其他一概裝傻稱不知情。

43歲加拿大籍男子Ryan（中文名：顏柏萊）上月底遭分屍棄置在永和中正橋下新店溪畔，非裔美籍男子Bent、美籍「OZ」及負責購置開山刀的大學生吳宣被鎖定是嫌疑人，法院裁定Bent收押禁見，吳宣則以30萬元交保，至於「OZ」則逃往菲律賓，本月初落網。