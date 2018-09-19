大型機具藏2百公斤K毒 難逃X光掃描被抓包

調查人員起出高純度K他命。（記者吳昇儒攝）

2018-09-19 14:53

〔記者吳昇儒／基隆報導〕從事貿易工作的吳姓男子在高爾夫球場結識水電行邱姓老闆，得知他具有焊接能力，便將人帶到中國，把2百公斤K他命藏在油壓傳動缸內，再由邱男將設備焊死，避免味道外露，並於8月初進口來台灣。海關人員用X光掃描後，發現異狀，通報檢調逮人，成功將吳、邱2人逮捕到案，兩人偵訊後承認犯行，基隆地方法院裁定收押禁見。

檢調調查，46歲吳姓男子平日兼做貿易生意，在高爾夫球場打球時，結識水電行邱姓老闆，談話中得知他有焊接技術，決定與他合作，把人帶到中國，將預購的K他命裝進油壓傳動缸內再層層用鐵板焊接封死，並於8月7日以進口雜貨櫃的方式，混和其他貨主貨物一起挾帶闖關。

基隆關人員仔細檢查該只雜貨櫃，卻發現層層焊死的油壓傳動缸，感覺有異，加強用X光掃描，果然發現事有蹊蹺，打開油壓傳動缸檢查，起出10袋K他命，總重2百公斤，立刻通報檢警偵辦。

基隆地檢署檢察官邱耀德立刻指揮調查局航業調查處基隆站幹員，前往追查，8月14日將藏身新竹的邱男逮捕到案；同月20日再將搭機從中國返台的吳男逮捕。

兩人到案後，承認犯行，檢察官認為兩人有羈押必要，向基隆地方法院聲請羈押獲准。

航業處基隆調查站指出，該批毒品市值約2億元，可供60萬人吸食，所幸及時攔阻於關口，否則流入市面，後果不堪設想。

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