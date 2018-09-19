不顧嘔吐穢物 暖警攙扶父執輩醉男回家

2018-09-19 17:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市鄺姓男子凌晨酒醉路倒還吐的滿身，警方趕抵時鄺男不願送醫檢查堅持要自行返家，年輕警員謝承翰查詢資料發現鄺男就住在附近為確保安全返家陪伴，見他走路搖搖晃晃，顧不得嘔吐穢物一路攙扶父執輩鄺男，家屬見鄺男安全回家，對警方貼心及辛勞，一再表示感謝之意。

任職台中市第二分局文正派出所的謝員與女警余苓茹，上週凌晨三點多接獲民眾報案有人倒臥路邊趕往，果見一名渾身散發濃濃酒味的男子因酒醉路倒，且嘔吐物滿地看似身體十分不適，謝員先叫醒對方確認有無受傷，雖然救護車已在現場但男子不願就醫，堅持要自行步行回家，經警方查詢發現對方是住在附近的50歲的鄺男。

由於當時已深夜視線不佳，謝員唯恐鄺男跌跌撞撞可能衍生意外，顧不得嘔吐穢物一把攙扶起鄺男一起走回家，26歲謝員一路耐心的扶著年紀已可當他父親的鄺男，還不忘勸導他喝酒勿過量，一老一少在路燈投射下讓人感受到溫馨的氛圍。

到了鄺男家樓下，已酒醉鄺男竟搞不清自家大門鑰匙是那一隻，換了一隻又一隻仍打不開，最後在謝員幫助下才順利開門，未料鄺男居住的是無電梯大樓且住在5樓，謝員仍順著階梯一路扶持將鄺男平安送抵家中才離去，鄺男及家屬頻頻道謝，肯定警方的熱忱付出!