北市原民會主委挨告性騷擾 今以被告身分出庭

2018-09-19 14:19

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市政府原住民族事務委員會主委陳誼誠，被一名退休女教師控訴，餐會上藉酒意強摟、親吻她，過程中還說：「我一定要親到妳」，挨告性騷擾；台北地檢署今以被告身分傳喚陳出庭，強調自己只是配合調查，沒有這回事（性騷擾），訊後請回。

今天上午，陳誼誠在律師陪同下出庭，庭訊時間約20分鐘，陳接受媒體訪問時表示：「我只是配合調查而已」、「我不知道她是不是有惡意還是怎樣？」，律師則說：「沒有的事，不用辯白」。

據了解，指控遭陳誼誠性騷擾的退休女教師，今年1月27日參加原住民教師協會舉辦的活動後，當天下午4時與陳等人到一家原住民餐廳續攤。她控訴，當天眾人飲酒歡唱，氣氛愉悅，未料唱到一半，陳突然拉住她的手，作勢要親，她嚇得把對方的手撥開，陳又伸手拉住她的手和帽子說：「我一定要親到妳！」她雖閃躲，仍被對方強吻到左臉頰，當下感覺很噁心，隨即離開餐廳。

女老師提告表示，當天現場有市府人員、原住民教師協會等多人目擊，事後她向市政府和多位原住民市議員反映遭性騷擾，市府性平會一度介入協調，卻都沒能讓她獲得公平與正當的對待和答案。

女老師還提到，事後陳誼誠曾跑到她的台北市住家樓下，對當天行為提出一份「聲明書」，她認為聲明書中陳述的內容與事實不符，沒有誠意，才決定提告為自己討公道。

案發後，陳曾發聲明表示：「沒有這回事」，反批該名女老師惡意渲染。他說，當天餐會是公開場合，絕對沒有性騷擾，先前就有人故意用黑函攻擊他，包括該名女老師等多名在場教師，曾簽名證明他沒有性騷擾，不解女老師為何後來出面指控，一切交由司法調查。

據悉，46歲的陳誼誠是原民會唯一博士，頗受高層青睞，市長柯文哲出席陳的就職典禮時曾透露，該職缺是用市長室遴選投票方式決定，當時陳誼誠以一票之差勝出。