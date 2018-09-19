卸貨忘了拉手剎車 斜坡滑動連撞貨車、BMW

2018-09-19 14:10

〔記者周敏鴻／桃園報導〕彭姓貨車駕駛18日下午1點多到桃園市桃園區大德三街送貨，他下車卸貨，卻忘了拉手剎車，讓貨車沿著斜坡滑動，還連續撞上行進中的1輛自小貨車、1輛BMW轎車，讓路人與受害車主都傻眼。

警方說，彭姓貨車駕駛（37歲）將貨車停放在大德三街旁，就下車準備卸貨，卻忘了拉起手剎車，讓貨車順著斜坡滑動，衝到大德三街、大有路口，撞上行經的另1輛自小貨車，再推撞到對向的1輛BMW轎車，還好肇事貨車滑動的距離不長、速度不快，否則後果不堪設想。