苑裡公有市場遭祝融毀半 攤商組自救會提訴求

市場遭祝融毀半，苑裡市場攤商組自救會提訴求。（記者蔡政珉攝）

2018-09-19 13:47

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕百年歷史的苗栗縣苑裡鎮公有市場，14日清晨5點多遭遇祝融之災，讓逾半75個攤位燒毀，攤商頓時無法營業，生計陷入困難。受害攤商因此組成自救會，並提出盡速搭建臨時市場讓攤商能夠維生，也呼籲消防局盡早向攤商公布火災鑑定報告。

苗栗縣政府消防局副局長匡夢麟指出，由於這次火災牽涉面積大，且滅火當時怕殘火再度悶燒所已出動怪手將底層翻開，的確增添如今火災調查鑑識難度，但消防人員會努力先根據電熔融（電線導致起火）或是熱熔融（火源肇災）先研判。

匡夢麟表示，目前現場火調人員已經撤離，結果待10月4日召開火災鑑定委員會審查，審查無意見後會公布鑑定報告書。

苑裡鎮長杜文卿則說，目前仍維持災後當天結論，即原地原址鋪設混凝土面後，搭建臨時鋼棚架，讓攤商恢復營業。等待收到消防局公文可入場清理殘餘物；而杜文卿說將與攤商簽訂切結書，確認已無攤商財物後完成後即著手搭建臨時鋼棚架。

自救會也提出3個位置作為設置臨時攤商區選項，不過其中兩個為私有地、一個為台鐵外租地，立委陳超明昨天與攤商召開會議時表示會協助與台鐵溝通。

此外，苑裡百年老市場災後重建自救會也建議，縣府與鎮公所等單位應成立專案小組「苑裡市場災後應變小組」，與自救會協調後續事宜；除了後續安置，相關責任釐清後的賠償也應該加速；有鑑於災後資訊與現場消息無法統合，且過程未公開透明，相關部門應透過「苑裡市場災後應變小組」傳播消息。