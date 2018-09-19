落跑登山客致歉 挨批無誠意、爆拉扯衝突

彰化縣葉姓山友今日前往南投縣消防局第3大隊表達謝意及其女兒失言的歉意，一度與義消發生拉扯情形。（記者謝介裕攝）

2018-09-19 13:35

〔記者謝介裕／南投報導〕攀登中央山脈南三段的彰化縣葉姓山友，因落跑害救援的7名義消反而受困山上一事，引發各界關注，今日上午11時30分許，葉某在其妻子及台電公司人員陪同下，前往位於南投縣竹山鎮的南投消防局第3大隊表達感謝以外，也對其女兒失言再度引發爭議一事，也致上最高的歉意。

不過，南投縣義消仍難掩心中的氣憤，並認為葉某帽子及口罩都未脫下，顯然缺乏致歉的誠意，一度作勢予以毆打，但被消防局第3大隊大隊長林正宜等人制止，但仍有1名義消人員趁葉某不注意時，打算將其帽子取下，結果引發一陣拉扯、推擠，還好也及時被拉開、勸阻，衝突事件並未擴大。

南投縣消防局第3大隊長林正宜說，葉某昨日由空勤救下山，晚間其女兒代為澄清說：「他的父親都在原地，並未拔營，一度還與義消飲用取暖…」等言詞，的確並未真實，也抹煞救難人員的辛苦，也難怪義消們如此憤憤不平，但葉某及其妻子也替其女兒致歉，也希望該紛爭能就此平息、落幕，並呼籲社會各界以此事件為警惕，登山時最好有同伴，千萬別獨攀，才是避免意外發生的最佳之道。

彰化縣葉姓山友今日前往南投縣消防局第3大隊表達謝意及其女兒失言的歉意，一度與義消發生拉扯情形。（記者謝介裕攝）

彰化縣葉姓山友在妻子陪同下，向南投縣消防局第3大隊表達謝意及其女兒失言的歉意。（記者謝介裕攝）