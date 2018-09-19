被搶匪爆頭命危女老闆選擇原諒 彩券行開出今彩539頭獎

日前出庭時李男下跪道歉，但陳女說，早就已經選擇原諒。（記者許國楨攝）

2018-09-19 13:35

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區一家彩券行年初遭搶匪闖入，歹徒持榔頭凶殘攻擊陳姓女老闆搶走保險箱內上百萬現金及彩券後逃逸，陳女頭破血流、顱內出血送醫搶救，保住一命，搶匪兩天後落網日前出庭時選擇原諒的陳女，上週前往道院祭拜還願，本週一彩券行真的開出今彩539頭獎，今天彩券行放鞭炮慶祝，鄰居都說，真的印證「有量就有福」這句俗諺。

這起彩券行搶案發生在今年元月20日清晨6點30分左右，29歲李姓搶匪當時戴口罩進入剛開門營業的彩券行，確認店內僅有57歲陳女獨自一人隨即步出店外，拿著預藏榔頭再度進入店內自背後不斷敲擊攻擊，陳女舉手阻擋仍遭他扯髮繼續敲頭，並逼迫開啟保險箱搶走裡面放置近80萬元的刮刮樂及20多萬現金後奪門逃逸。

至少被榔頭敲了28下的陳女當場頭破血流，血跡更噴濺到一旁牆壁，場景驚悚，經緊急送醫開刀搶救幸保住一命，住院3天迅速復原出院，原本2週才能拆線的傷口也在第9天就癒合，讓她感覺有神明幫忙，案發後警方成立專案小組全力追查，兩天後在台南市一家旅館攻堅逮捕李嫌送辦。

回想起遭搶時的心情，陳女說：「當時沒有昏迷，還能自己走上救護車，冥冥中好像有神明幫忙。」日前出庭時李男還下跪道歉，但陳女說，早就已經選擇原諒，希望他將來可以一起多做善事，想到過去曾參加南屯通天大道院的法會，上週三前往還願感謝神明保佑。

住持吳上元一看到她就說，頭部受到如此重創可以迅速恢復很不簡單，特別幫她加持補運，希望彩券行可以開出頭獎，沒想到五天後真的開出今彩539頭獎，由於頭獎一人獨得800萬，更是彩券行第一次開出頭獎，今天上午放鞭炮慶祝，替陳女也感到高興的鄰居都說，好心有好報，真的印證「有量就有福」這句俗諺。