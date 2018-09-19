落跑山友赴消防隊道歉 消防隊員怒嗆：啊你不是很會跑？

葉姓山友（右）稍早到南投消防局第三大隊致歉，當天找到他的義消金國良（左）則怒斥山友女兒的「沒落跑」說法。（資料照）

2018-09-19 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕51歲葉姓山友獨自登山受傷失聯，二度對外求援，等待搜救期間卻「拔營」落跑引爭議，昨晚葉姓山友的女兒澄清「父親並未拔營」，而是在16日發現義消搭的白帳棚不見了。不過今日葉姓山友又改口，指出女兒陳述內容是他「神智不清、講錯話」，並在稍早到南投消防局第三大隊致歉。

綜合媒體報導，葉男夫妻今日抵達消防隊後頻頻鞠躬道歉，不過有義消不滿葉男作為，直接拿掉他的口罩和帽子，直言「讓大家看看他的真面目」，並嗆葉男「麥假！大家都去救你，你怎麼這樣」、「你不是很會跑，再跑一下給大家看」。

不過葉男面對媒體提問，都不發一語，道完歉後便轉身離去，葉妻表示，女兒在臉書轉貼父親說法是她「情緒上的反應」，對於詳細過程先生也「忘記了」，還需要多休息幾天才能想起來。針對葉男的道歉，南投縣消防局第三大隊大隊長林正宜表示，葉先生鞠躬、致歉展現其歉意，但他們仍會依法開罰、求償。

當初找到葉男的義消金國良在得知葉男女兒的說法後十分憤怒，他直言：「誰說我先落跑？靠夭，昨天我還想追過去打他呢！」同時強調：「我又沒做虧心事，為什麼都要問我？事實就是事實，何必講一些沒有的事情。」

金國良表示，當天他帶葉男到無雙山三角點紮營並各自搭帳篷，葉男在15日早上8點左右還進到他的帳篷和他吃東西聊天，上午11點進到金國良的帳棚內，金還給葉男3包泡麵，結果到了傍晚5點，就發現葉男拔營不見了。