月薪2萬多單親媽接詐騙電話 悍警阻詐保住半年薪水

2018-09-19 12:33

〔記者王俊忠／台南報導〕18日晚間10點許，1名單親媽媽帶著15萬多元現金、拿著通話中的手機，急忙跑進台南市警六分局灣裡派出所，請員警幫忙辨別來電通話是否為詐騙？因對方自稱銀行業者，請她領出大筆現金存入指定帳戶以解除「分期設定」。灣裡所副所長張宏江冷回：「這是騙人的啦！」，讓電話另一頭的詐騙男子秒掛電話，單親媽媽成功保住工作半年的血汗錢。

9月18日晚間10時許，1名住在灣裡地區的36歲杜姓單親媽媽騎機車衝到派出所，急忙找上灣裡所值班警員楊震懋、副所長張宏江幫忙，她說之前在網路上購買手機殼，今天突然接到電話，對方說是銀行業者指稱因公司作業錯誤、刷錯條碼，變成自動分期付款12期，請她提領出15萬4000元台幣後，再用ATM存入其他指定帳戶，才能解除設定，否則會自動扣款。

杜女一開始不疑有他，依照詐騙電話指示，分別用兩張金融卡領出新台幣8萬9000元、6萬5000元兩筆錢，帶著15萬4000元現金在身上，尋找有存款功能的ATM，準備把錢存入指定帳戶，但她猛然想起曾聽員警宣導說解除設定是詐騙話術！她心想萬一錢存入別人帳戶可能拿不回來，急忙騎車衝到派出所求助員警，果然查出是詐騙電話。

警方調查，杜女是單親媽媽，獨立扶養兩個小孩，她在交通器具公司擔任生產線作業員，月薪約兩萬多元。她說，為了用兩萬多元薪水養活1家3口，不但辛勤工作，還努力存錢，希望給孩子更好的生活環境和教育資源，15萬4000元是她辛苦工作半年才有的薪水，如果被騙走，真的無法面對，感謝警方幫忙讓她免於被騙受害。

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