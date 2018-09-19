美麗華遺產官司逆轉 黃固榮二房爭產改判敗訴

美麗華家族第一代黃固榮去世後，爆發遺產糾紛。圖為美麗華。（資料照）

2018-09-19 12:30

〔記者楊國文／台北報導〕美麗華家族第一代黃固榮去世後，爆發遺產糾紛。美麗華百樂園董事長黃憲文和母親一家共6人，被父親黃固榮的二房李貴美追討5000萬元和新北市一處25坪土地的遺產。一審判李婦勝訴，可分得遺產，但高等法院逆決大逆轉，認為黃固榮贈與行為未經公證，而且是婚外情，違背善良風俗，改判大房黃憲文一家人勝訴；可上訴。

美麗華集團創辦人是長子黃杏中，黃固榮是老五，兩兄弟分別於2012、2014年過世。

去年，婦人李貴美拿著黃固榮生前簽下的兩張贈與契約指出，她是黃固榮的二房，也替他生下三女。黃固榮在2014年8月因病住進醫院，擔心病重將來無法再照顧她，同意將5000萬元現金，和新北市一處25坪土地贈與給她，要求大房、黃憲文等人應履行贈與契約。

不過，大房黃憲文等人主張契約無效，指稱黃固榮簽訂贈與契約時已逾80歲，且病況嚴重，時常意識不清，應無簽下遺矚能力，且該契約簽定後的第11天，在律師見證下，黃固榮已經由代筆遺矚方式，聲明當天之前簽的文件一律撤銷，且李婦和黃固榮是婚外情，並無履行必要。

台北地院認定，黃固榮簽署贈與契約時，意識清楚，二房李婦並非法律上的繼承人，不受該遺矚的拘束，判李婦有權分產，大房應履行贈與契約，將5000萬元現金，和新北市一處25坪土地給予李婦。

不過，高等法院認為，黃固國榮生前曾每月給李婦10萬元生活費，並讓她住在北市大湖山莊獨棟別墅，還有板橋一處房屋有收租，生活無虞，且該贈與契約未經公證，兩人也屬婚外情行為，違背善良風俗，改判大房黃憲文等人勝訴。