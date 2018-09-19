花蓮開首張搜救費用！要求6山友支付92萬元

花蓮縣消防局開出首張搜救直昇機搜救費用92萬元，向闖入未開放路段登山而發生意外的登山隊伍請求支付。（花蓮縣消防局提供）

2018-09-19 11:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣消防局開出首張搜救直昇機搜救費用92萬元，向闖入未開放路段登山而發生意外的登山隊伍請求支付，6名登山客平均每人被要求負擔15萬3763元的搜救費用，落實使用者付費原則。

花蓮縣消防局指出，去年6月14日公告「花蓮縣登山活動管理自治條例」，實施花蓮縣境內登山活動之管理及對違規者裁罰及搜救費用索取作業。今年2月27日接獲報案，由7名登山客所組成的登山隊伍，因行經管制山域八通關日治越道線馬沙布駐在所附近，不幸有1名隊友失足滑落邊坡罹難，經相關單位搜救，並由內政部空中勤務總隊派遣航空器吊掛遺體下山。

縣消防局指出，該登山隊伍雖依規定向內政部警政署及玉山國家公園提出入園（山）申請，卻未依原申請路線進行登山活動，且進入未開放的山域步道致發生不幸事件，因此上週提報花蓮縣政府開出每人新臺幣6000元罰單；另發函請空中勤務總隊估算，包含航空器相關油料及耗材等搜救費用計支出為92萬2578元。

消防局依據自治條例第14條第1項規定：「於本府公告之管制山域從事登山活動遭受登山事故，由本府進行搜救者，本府得以書面命其支付搜救費用。」，17日正式由花蓮縣政府發函，針對其他6名登山客要求每人繳納平均15萬3763元搜救費用，於收文後一個月內繳納完畢，若超過期限，將送往法務部行政執行處執行，若對於行政處分內容不服者，也可依規定提出訴願。

花蓮縣消防局長林文瑞今天再次呼籲社會大眾說，進入公告管制山域登山應有完善的行前訓練、路線規劃並由合格領隊帶隊，同時應依法申請所需許可文件與辦理登山綜合保險、備妥可供緊急聯絡通訊、定位器材及足夠的電源供應器，並依計畫路線行進，不可擅闖未經開放路段，以免發生危險浪費社會資源。

而消防員說，登山本來就是項很健康的活動，只要遵守規定，進行完善的登山計畫，符合規定下動用搜救是不會受到處罰的，他舉國外例子說，2015年，有位台灣旅客在澳洲艾爾斯岩旅遊時，意外跌落20公尺深的石縫，受困27小時才被救出，因為動用直升機，須要自付高達新台幣240萬元的救援費用；而在美國密西根州有位男子在登山時受傷，50位搜救人員花費十幾個小時將他救下山，事後收到一張9300美元的帳單。

今年2月27日，登山隊一行9人申請入山，24日從南投東埔入山，西進西出，原訂28日下山，但其中1員在沙沙拉比及馬沙布中間的一處崩壁摔下去，同團隊員找到人時已無生命跡象，向花蓮縣消防局報案，消防局向內政部空中勤務總隊派遣航空器吊掛遺體下山。據了解，該登山隊伍入山前有向保險公司保登山綜合保險，是否有包含搜救費用，要以實際簽約保單條款為準。

花蓮縣消防局開出首張搜救直昇機搜救費用92萬元，向闖入未開放路段登山而發生意外的登山隊伍請求支付。（記者王錦義翻攝）