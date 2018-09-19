涉違反證交法 上市同開公司前董座等18人被訴

桃園地檢署依違反證券交易法等罪嫌，將同開科技工程股份有限公司前董事長詹庚辛等18人提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2018-09-19 11:22

〔記者周敏鴻／桃園報導〕股票上市的環保污泥處理大廠同開科技工程股份有限公司（簡稱同開）前董事長詹庚辛等18人，涉嫌違反證券交易法被桃園地檢署提起公訴，檢方說，他們從2005年到2013年間，承包新北市板橋浮洲合宜住宅等多處新建工程案時，以開立不實發票的方式，讓同開多支付1億900餘萬元工程款，影響投資同開的股東權益。

被起訴的前同開高層，除了詹庚辛外，還有前執行長王博仁、前總經理詹德仁等9人。其餘9人是廠商，因配合前同開高層，或用不正常商業談判拿到承攬工程的契約，或墊高價差交易讓同開承攬的工程成為不實交易，同樣觸犯了證券交易法與商業會計法等。

檢方調查，同開承攬2005年的華亞科技股份有限公司新建廠房案起，2008年群創光電股份有限公司竹南廠新建工程案，2010年新世紀光電股份有限公司二廠新建工程案、合晶科技股份有限公司新竹科學園區龍潭廠新建工程案，2011年昱成光能股份有限公司苗栗廠興建工程案，2013年新北市板橋浮洲合宜住宅新建工程案，都有弊端。

詹庚辛等人要求廠商們在工程推動的過程中，以虛增工程款、開立不實發票的方式，讓同開進行不合常規的虧損交易，或要求廠商退回溢領金額，供作承攬工程的酬謝金、佣金等，讓同開因而多支付1億906萬3775元的工程款，嚴重影響股東權益。

法務部調查局桃園市調查處接獲檢舉後，由桃園地檢署指揮偵辦，今天偵結，將詹庚辛等18人依「證券交易法」使公司為不利益交易、特別背信、傳票內容不實，以及「商業會計法」填製不實會計憑證、行使偽造私文書等罪嫌提起公訴。