貧病老翁色慾強 公車伸鹹豬手偷襲婦人

2018-09-19 11:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市72歲黃姓老翁，去年搭乘公車時，見30歲女子阿香坐著休息，這名「老不羞」的老翁，竟伸手摸阿香的下腹部4、5次，被阿香察覺質問後，老翁急著下車，但仍被同車乘客攔阻報警法辦，檢警偵訊時，老翁坦承伸「鹹豬手」，律師則辯護說，老翁貧病交加，是低收入戶，無前科且僅國小肄業，聲明從輕量刑，台中地院依性騷擾防治法輕判拘役30日，可易科罰金3萬元，可上訴。

判決書指出，黃姓老翁去年11月21日上午，南投縣搭乘公車到台中市，見到阿香（化名）坐在車內第二排靠窗位置，正閉眼休息中，老翁遂伸手撫摸阿香的下腹部4、5次，直到公車駛至台中市大里區仁愛醫院站時才停止，阿香驚醒並質問老翁為何碰她，並向司機求助，老翁急著想要下車，被同車乘客攔阻，交由馳抵的員警偵辦。

台中地院認為，性騷擾防治法第25條規定，性騷擾指的是，對被害人的身體，以偷襲式、短暫性的不當觸摸行為，觸及他人身體部位，包括臀部、胸部，或「其他身體隱私處」，女性的下腹部，是女性私密之處，不是他人能任意碰觸的身體部位，老翁上述之舉，已觸犯性騷擾防治法。

台中地院認為，老翁沒有獲得阿香的原諒，阿香還向法院聲明，她不想跟老翁見面，她也無和解意願，堅持提告讓老翁受到懲罰，律師則辯論說，老翁年事已高，身體多有不適、未婚無子嗣、家境清寒、日常生活均需賴他人幫忙，才能勉持生活，無前科而素行良好，學歷僅國小肄業，請求從輕量刑，台中地院判處拘役30日，可易科罰金3萬元。