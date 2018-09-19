板橋捷運共構宅驚傳墜樓 男子命危送醫

2018-09-19 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕板橋捷運新埔站「新巨蛋捷運共構大樓」今早7時許驚傳墜樓意外。

綜合媒體報導，一對男女今早7時許在新巨蛋捷運共構大樓47層頂樓作勢跳下，警方獲報趕抵後，發現男子已從頂樓跳下，墜落在4樓陽台，雙腿嚴重變形，當場失去生命跡象，目前送往市板醫院搶救。

報導稱，警方透露，女子目睹男子跳樓經過，情緒明顯受到驚嚇，由於事發地點就在捷運新埔站4號出口處，一度引起路過民眾注意。男子墜樓詳因及兩人關係有待進一步釐清。

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