槓上了！遭潑漆、放喪紙 蛋黃酥名店「不二家」告恐嚇

許男上回潑漆，這次放喪家掛燈飾紙，「不二家」也硬起來提告恐嚇。（翻攝臉書黑色豪門企業）

2018-09-19 09:01

〔記者湯世名／彰化報導〕槓上了！彰化市蛋黃酥名店「不二家」日前遭許姓男子闖入潑漆洩憤，許男到案聲稱是店家態度差才潑漆，不料警方函送法辦後數日，許男今天凌晨又在「不二家」前擺放4座喪家掛燈飾紙，讓排隊的民眾大呼：「觸霉頭」，警方到場蒐證後已追查許男行蹤，「不二家」業者也硬起來，連夜對許男提告恐嚇。

彰化市蛋黃酥名店「不二家」在中秋節前夕大排長龍，日前29歲許姓男子突然闖入潑漆，經警方通知到案，許男供稱趁人少時到場購買，沒想到店家跟他說蛋黃酥賣完了，且口氣、態度不佳，他氣不過才帶了3桶紅漆前去潑漆。由於店家不提告，警方偵訊後將許男依社會秩序維護法函送法辦。

不料，許男返家後，今天凌晨零時30分又開車前來「不二家」門口，將4座喪家掛燈飾紙擺放在店家兩側，還懸掛「祝彰化不二家生意興隆財源廣進」等字眼，甚至最後還署名許XX（油漆哥）賀，完全不隱諱，擺明了與店家槓上，引起周邊排隊的民眾譁然，議論紛紛。

彰化警分局據報到場蒐證，許男已離開，店家也在清晨3時許到派出所製作筆錄，對許男提告恐嚇。

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