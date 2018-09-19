他愛上酒店妹... 花光積蓄還賣「小老婆」卻成一場空

黃男愛上酒店小姐，花光積蓄卻成一場空。圖為酒店小姐示意圖。（資料照）

2018-09-19 08:45

〔即時新聞／綜合報導〕台北市一名黃姓男子在LINE上認識一名施姓酒店女子「鼻鼻」，黃男到店捧場後立刻暈船愛上對方，半年內砸下50萬，除經常點鼻鼻的檯，還不惜砸重金帶出場，最後花光積蓄，鼻鼻卻失聯，黃男憤而怒告酒店詐欺。

根據《蘋果》報導，黃男從前年9月起就經常到南京東路三段的一家酒店找鼻鼻，希望幫鼻鼻離開酒店工作，期間不但經常花2.8萬出場費帶鼻鼻出去玩，還當掉被他視為「小老婆」的重機，可見用情至深。

由於鼻鼻外型甜美、身材火辣，黃男希望與對方進一步發展，鼻鼻則稱業績不好，若能有35萬元業績，她就能離職，聲稱離職後就要和黃男一起住，還要和黃男結婚、生小孩。不料，黃男兩週內花光賣重機賺來的35萬後，鼻鼻卻失聯，令黃男相當錯愕。

黃男致電酒店經理後才知鼻鼻已換工作，黃男無法接受，因而提告酒店經理和老闆詐欺，酒店老闆和經理雖然不認罪，但同意賠償20萬元和解，卻因黃男不願和解因而破局。

檢方認為，酒店沒有捏造理由或名目要黃男付款，且公關小姐是否要與黃男交往或離職，並非花錢就一定能得到，認定事件與詐欺罪無關，因此將酒店老闆和經理不起訴處分。