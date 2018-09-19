一直留在原地沒有拔營！ 葉姓山友喊冤

2018-09-19 01:32

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化51歲葉姓山友獨攀中央山脈南三段，期間兩度對外求援，其中第一次被義消搜救後，竟拔營落跑，直到2天後才又被搜救隊伍找到，搭乘直升機下山，因為私自拔營落跑引起非議，葉姓山友對此一直保持沉默，18日晚間休息返家後才對家人說出真相「一直留在原地，沒有拔營落跑」，質疑是求救座標有誤，才會找不到人。

葉姓山友女兒今日晚間代父親接受自由時報澄清，爸爸獨攀期間，一度因為跌倒導致腰部受傷，9月12號曾發簡訊向媽媽說明傷勢，母親也對外求援，15日遇到一名搜救義消來救援，對方表示，要等待直升機來救援，於是各自在附近紮營休息，由於當時風雨交加，氣溫驟降，爸爸還拿高粱酒與義消一起飲用取暖，義消也說，還有其他救援弟兄在搜救時受傷，相當擔心。

16日早上爸爸睡醒，發現義消搭的白帳棚不見了，等了一天也沒發現他回來，以為他是回頭找搜救員，雖然當時山上狂風暴雨，但相信搜救人員會回頭救他，一直留在原地沒離開，17號早上發現直升機飛過，還升狼煙但沒降落，由於腰痛難耐，才又向媽媽求援，直到18日才被搜救下山。

記者問，下山怎沒有立刻說明？葉女表示，爸爸被救後很感激，才一直保持歉意跟沉默，後來覺得搜救真相不是如此，回家後才說出自己完整被救援的過程，強調被搜救人員發現後，就一直留在原地，沒有拔營離開，對於罰款爸爸會坦然接受，但質疑是不是一開始求救座標有誤，差距500公尺找不到他。