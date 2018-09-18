車禍卡保時捷休旅車底 苗縣全民運木球選手骨折

魏男騎機車與小客車發生碰撞。（記者彭健禮翻攝）

2018-09-18 23:02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕2018年全民運動會的苗栗縣木球隊選手19歲魏姓男子，今天晚間8點多，騎機車在苗栗市英才路、文峰街口與一輛小客車發生碰撞後，噴滑入一輛保時捷休旅車下，被救出時左腿骨折送醫開刀；魏男雖無生命危險，但車禍傷勢，也讓他無法參與全民運動會。

苗栗縣消防局晚間8點24分，接獲報案，指苗栗市英才路、文峰街口有車禍。警、消人員到場，為機車與小客車碰撞，小客車駕駛徐男無礙，但機車騎士魏男則於碰撞後，噴滑到停放在路邊的保時捷休旅車尾底盤下方。

魏男意識清楚，但頻頻喊痛，救護人員檢視發現魏男左小腿骨折，救護人員考量魏男被卡得太緊，遂動用破壞器材將休旅車撐高，才順利將魏男救出送醫開刀手術。

魏男的友人聞訊，紛紛到場關心，他們與魏男都是苗栗縣木球代表隊選手，表示大夥晚間聚餐後，打算到別處繼續聊天，沒想到魏男於途中發生意外，因木球比賽明天就要展開，如今魏男因受傷無法參賽，隊友都感到扼腕。

警方初步調查，小客車駕駛徐男，欲從英才路左轉入文峰街，魏男則騎機車直行，雙方都沒有喝酒，事故原因將進一步釐清。

魏男卡在保時捷休旅車尾底盤下方，動彈不得。（記者彭健禮翻攝）