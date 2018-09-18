有逃亡事實 永和分屍主嫌OZ聲押禁見

永和分屍案綽號「OZ」的主嫌美籍刺青師Mayer Oren Shlomo。（記者王定傳攝）

2018-09-18 22:31

〔記者陳慰慈、王定傳／新北報導〕涉嫌犯下新北永和分屍案，綽號「OZ」的主嫌美籍刺青師Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生），潛逃菲律賓，刑事局昨派出5人將他押解回台，刑事局今訊問做完筆錄後，晚間近7時許將他移送新北地檢署複訊，檢方訊後依涉犯殺人重罪，有逃亡事實及勾串證人之虞，將他聲押禁見

「OZ」晚間6時45分將他他依移送新北地檢署複訊，面對媒體追問「你為何殺了他？」、「你要道歉嗎？」均不發一語、表情漠然。

據了解，「OZ」請來鄭捷律師黃致豪擔任辯護律師，對此，黃致豪表示，是以色列代表處希望找一個會英文，又懂得刑事訴訟法的律師才找上他，他僅今「暫時」陪偵這一庭，之後不一定。

警方從「OZ」手機發現，他曾多次上網找尋有關台灣「死刑執行狀況」，也知道最近才有人被槍斃。據悉，「OZ」警詢時否認犯行，僅坦承當晚與另名涉嫌人Ewart Odane Bent、死者Ramgahan Sanjay Ryan到案發現場喝酒、聊天、放煙火，其他一概裝傻稱不知情。

43歲加拿大籍男子Ramgahan Sanjay Ryan（中文名：顏柏萊）上月底遭分屍棄置在永和中正橋下新店溪畔，非裔美籍男子Ewart Odane Bent、美籍「OZ」及負責購置開山刀的大學生吳宣被鎖定是嫌疑人，法院裁定Ewart Odane Bent收押禁見，吳宣則以30萬元交保。

據悉，非裔美籍男子Ewart Odane Bent、美籍同夥「OZ」與Ryan是舊識，時常找他買毒，但近幾個月找他買毒的人總是被警方逮到，故懷疑Ryan就是警方線人，因此種下殺機。

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