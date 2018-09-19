「美國軍官」網路詐財 傳情詩給台灣女警官吃癟

2018-09-19 00:23

〔記者王捷／台南報導〕一位名叫Alen的網友自稱「美國軍官」，用臉書向台南市警六分局外事巡官許儷馨搭訕，得知許儷馨已婚，Alen仍積極追求一個月，許儷馨直覺Alen是詐騙，但想看Alen有什麼招，直到Alen傳一首情詩，內容大概說「愛上你就會害怕失去你」，結果許儷馨秒回說：「難道你不怕我是警察？」表明身分後，Alen翻臉嗆是不是在玩他，並將許儷馨封鎖，成功阻詐。

40多歲的巡官許儷馨，一路從高雄女中到政大畢業，出社會後在外商公司工作，因為擔心工作沒保障，加上父親也是警察，所以在7年前報考三等警特，是外事組榜首，擔任外事巡官分發到台南，有能力現場口譯，只要外賓場合，都能看到她的身影。

約在1個月前，許儷馨在臉書上遇到Alen獻殷勤，她直覺Alen是「愛情騙子」，許儷馨原本不想理會，回應已婚，豈料Alen照三餐示愛，讓許儷馨好奇「洋騙子」有沒有新招，若能套出新招，對社會也有貢獻。

在與丈夫討論後，許儷馨先加Alen的通訊軟體帳號敷衍配合，Alen為取信許儷馨PO出軍人證，但當許儷馨要求視訊時，Alen就以「在營區要保密」為由拒絕。

Alen可能看許儷馨都沒有反應，乾脆寫起詩來，內容說「如果我看到你，我怕遇見你，如果遇見你，我怕會親吻你，如果親過你，我怕愛上你，現在我愛上你卻害怕失去你」。

讓許儷馨看完白眼跟著翻到後腦勺，加上Alen終於露出馬腳，拜託許儷馨匯錢，這時許儷馨秒回問Alen，害怕這麼多，怎麼不害怕她是警察？兩人鬥智一個月，Alen才翻臉並封鎖許儷馨。

許儷馨說，一個月下來沒發現洋騙子有新招，歹徒慣用手法就是引誘單身婦女陷入愛情裡，再從中騙取財物，遇到莫名搭訕時，切記求證、求助。